Двоих общественников в статусе иноагентов исключили из петербургских избиркомов

В Петербурге впервые в истории двое членов избирательных комиссий лишились мест на основании присвоенного им статуса иностранных агентов в РФ. Как сообщает медиапроект "Ротонда", членом УИК №20 перестал быть историк, бывший преподаватель СПбГУ Дмитрий Дубровский*, делегированный справедливороссами, а из ТИК №59 исключили правозащитника Игоря Кочеткова**, выдвинутого "Яблоком". Оба общественных деятеля сегодня находятся в эмиграции.

"На самом деле важный вопрос. Не должны иностранные агенты влиять на принятие решений в избирательной системе, как Санкт-Петербурга, так и Российской Федерации. И с принятием соответствующего решения полномочия членов территориальных избирательных комиссий и участковых избирательных комиссий, которые были признаны на момент вступления поправок в силу иностранными агентами, прекращаются автоматически", - заявил глава Горизбиркома Максим Мейксин на заседании комиссии 16 декабря во время принятия решения о приеме предложений по кандидатурам в ТИК № 59.

Новая редакция законодательства об иноагентах, вступившая в силу 1 декабря, запрещает лицам в статусе иноагентов преподавать и быть членами избиркомов всех уровней. Кроме того, книги авторства иностранных агентов отныне продаются в непрозрачных пакетах с пометкой "18+". Иноагентом теперь можно стать, если Минюст сочтет россиянина находящимся "под иностранным влиянием". Доказательств этому не требуется.

*Минюст внес Дмитрия Дубровского в реестр иноагентов

**Минюст внес Игоря Кочеткова в реестр иноагентов

фото: Ищем выход / YouTube (скриншот)