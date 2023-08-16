Роспотребнадзор не нашел в стране следов нового "датского" штамма коронавируса

Выявленный ранее на территории Дании новый вариант коронавируса под условным названием BA.X пока не получил распространения в России. Об этом со ссылкой на Роспотребнадзор пишет ТАСС.

BA.X, по сообщениям западных медиа, раньше также нашли в Израиле. От своих предшественников новый тип инфекции имеет повышенное число мутаций.

Нынешним летом в мире также случилась вспышка нового штамма COVID-19 "Эрис". В России к середине прошлой недели зафиксировали не менее 17 случаев инфицирования этой разновидности вируса.

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