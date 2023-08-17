В Петербурге силовики пришли с обыском к координатору "Голоса"* Костылевой

В Петербурге утром 17 августа состоялся обыск в квартире координатора движения "Голос"* Полины Костылевой (исключена из реестра иноагентов 23 августа 2022 года), сообщил Telegram-канал "Ротонда". Как рассказала сама общественница, силовики пришли к ней в 06:00 утра и попросили выдать имеющиеся телефоны и ноутбук для изучения хранящейся в них информации.

Как сообщается, причиной обыска послужило уголовное дело об организации деятельности нежелательной в России НПО (ч. 3 ст. 284.1 УК РФ), возбужденное против сопредседателя "Голоса"* Григория Мельконьянца. В рамках расследования в четверг утром состоялись обыски у активистов в восьми регионах России.

Также обыск прошел в Великом Новгороде, сообщило местное отделение "Яблока". По информации главы реготделения Анны Черепановой, силовики нагрянули к ее сестре Ксении, кандидату в депутаты городской Думы. Последняя была признана аффилированной с иноагентом из-за сотрудничества с "Голосом"*, однако сейчас никак с движением не связана, заявили в партии. После обыска Черепанову увезли в неизвестном направлении, добавили в "Яблоке".

*Минюст внес движение "Голос" в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру