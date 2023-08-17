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В Петербурге шеф-редактор "Триколора" получил штраф за показ фильма с ЛГБТ-сценами

фото ЗакС политика В Петербурге шеф-редактор "Триколора" получил штраф за показ фильма с ЛГБТ-сценами

Шеф-редактор НАО "Национальная спутниковая компания" был оштрафован в Петербурге по делу о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений в СМИ и интернете (ч. 3 ст. 6.21 КоАП РФ), сообщила 17 августа объединенная пресс-служба судов города. Согласно решению мирового судьи участка № 59, Анатолий Слепенков должен будет выплатить 200 тысяч рублей за кинопоказ с ЛГБТ-сценами.

Как установил суд, 22 мая Слепенков "допустил распространение на сайте аудиовизуального сервиса "Триколор Кино и ТВ онлайн"" киноленты "Игра с ключами". Фильм содержит ряд эпизодов с "пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений", уточнили в судебной пресс-службе. Речь идет как об обсуждении героями однополой любви, так и о демонстрации откровенных сцен с участием персонажей одного пола.

Слепенков на судебное заседание не явился.

Днем ранее "Билайн" получил очередной штраф по статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних  (ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП) из-за неверной возрастной маркировки при показе ленты "Маленькая Италия". Сумма взыскания составила один миллион рублей.

Фото: ЗАКС.Ру


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