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Новости 18:17

"Вымпелком" снова крупно оштрафовали из-за "ЛГБТ-пропаганды"

фото ЗакС политика "Вымпелком" снова крупно оштрафовали из-за "ЛГБТ-пропаганды"

Суд в Москве назначил штраф в размере 1 млн рублей телекоммуникационной компании "Вымпелком", оказывающей услуги под брендом "Билайн". Об этом сообщает РИА "Новости".

Протокол на юрлицо составили по статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних  (ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП). Его составили из-за отстутствия возрастной маркировки 18+ у фильма "Маленькая Италия", показанного онлайн-кинотеатром "Билайн ТВ". 

На заседании сотрудник оператора высказал мнение, что ответственность за просматриваемые фильмы лежит на абоненте.

Предыдущий аналогичный штраф "Вымпелком" получил на прошлой неделе. Представители компании пожаловались, что не могут отсматривать весь контент онлайн-кинотеатра на предмет нарушений для избегания крупных взысканий.

фото: билайн / Telegram


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