ЦИК оборудует видеонаблюдением более 700 УИК на выборах в сентябре

На предстоящих в сентябре выборах видеонаблюдение за процедурой голосования будет работать в более чем 700 участковых избирательных комиссиях, поделились планами в Центризбиркоме.

"В [Единый день голосования] 766 УИК и 52 ТИК на федеральных выборах оборудуют видеонаблюдением. Трансляция будет осуществляться непрерывно", — гласит сообщение в Telegram-канале "ЦИК России".

О работе видеокамер на участках будут оповещать специальные таблички.

Выборы различных уровней развернутся в сентябре на территории 85 регионов России. В некоторых субъектах страны процедура голосования растянется на три дня.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова сообщила об 11 жалобах на возможные нарушения в ходе избирательной кампании. При этом она предположила, что ближе к выборам количество обращений может возрасти.

Фото: ЗАКС.Ру