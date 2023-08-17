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Новости 12:59

Google получила штраф из-за неудаления материалов о СВО

фото ЗакС политика Google получила штраф из-за неудаления материалов о СВО

Мировой судья в Москве оштрафовал интернет-компанию Google за неудаление запрещенной в России информации, а также материалов о СВО, содержание которых противоречит официальной позиции Министерства обороны (ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ). Как сообщил 17 августа ТАСС, сумма взыскания составила три миллиона рублей.

"Признать компанию Google виновной в совершении административного правонарушения <...> и назначить наказание в виде административного штрафа в размере трех миллионов рублей", — постановил судья.

Административное дело касалось ряда видеороликов на YouTube, часть из которых была посвящена проникновению на охраняемые объекты, а другая часть касалась проведения спецоперации в Донбассе.

Ранее на мессенджер Telegram составили протокол за отказ локализовать персональные данные пользователей в России.

Фото: pixabay


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