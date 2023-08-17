Минпросвещения намерено обучать операторов дронов в российских колледжах

Специальность оператора беспилотных авиационных систем вошла в перечень специальностей для обучения в колледжах, сообщил 17 августа глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

По словам министра, ведомство "буквально только что" утвердило перечень специальностей для обучения в колледжах и различных центрах, в том числе организованных на предприятиях. Всего в список вошли 5 110 профессий.

"В перечне появилось более 250 новых востребованных профессий, в частности, оператор беспилотных авиационных систем с максимальной взлетной массой 30 кг и менее", — приводит слова Кравцова ТАСС.

Ранее в Ленобласти сообщили о планах подготовки операторов дронов для нужд спецоперации. Учебные классы для контрактников откроются на территории одной из военных частей в регионе.

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