Гендиректор "Яндекса" получил второй штраф за отсутствие маркировки "18+" при показе фильмов

В Москве мировой судья вынес решение по делу о распространении среди детей информации о нетрадиционных отношениях (ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП РФ), возбужденному против гендиректора IT-компании "Яндекс" Артема Савиновского. Показ на сервисе "Кинопоиск" ряда кинолент с ЛГБТ-отношениями без маркировки "18+" сочли заслуживающим штрафа, сообщило 17 августа РИА "Новости".

"Савиновский признан виновным в совершении административного правонарушения", — сообщили в пресс-службе суда.

Сумма штрафа составила 200 тысяч рублей.

Как уточнило агентство, штраф связан с четырьмя фильмами, за демонстрацию которых без необходимой маркировки "Кинопоиск" был оштрафован ранее. Двумя днями ранее сервис получил взыскание в размере одного миллиона рублей за демонстрацию лент "Доктор Ти и его женщины", "Маленькая Италия", "Александр" и "Любовь, Любовь, Любовь" без указания, что они предназначены для зрителей старше 18 лет.

Ранее Савиновский уже получал штраф по той же статье. Размер взыскания тогда тоже составил 200 тысяч рублей.

Фото: ЗАКС.Ру