Комздрав сообщил о поступлении в Петербург первой партии вакцины от гриппа

Первая в этом сезоне партия вакцины от гриппа "Ультрикс квадри" поступила на Фармацевтическую базу в Петербурге, рассказали в городском комитете по здравоохранению 17 августа. Речь идет о более чем 75 тысячах доз препарата.

"Сегодня на Фармацевтическую базу Санкт-Петербурга доставлена первая в этом сезоне партия вакцины от гриппа — "Ультрикс квадри" в количестве 75 600 доз, которая будет использоваться для вакцинации детей", — поведали в комздраве.

Поставка вакцины для взрослых ожидается в ближайшее время.

Поставка состоялась за счет федерального бюджета. Сама прививочная кампания в городе стартует с 28 августа.

В конце июля стало известно о планах Смольного закупить 760 тысяч доз вакцины от гриппа в придачу к тому, что поставит Минздрав. Прививочной кампанией планируется охватить не менее 75 % горожан из групп риска.

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