Петербургский суд вынес предупреждение гендиректору Okko

Мировой судья в Петербурге вынес решение в отношении гендиректора онлайн-кинотеатра Okko Эльвиры Дмитриевской. Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, слушание проводилось в связи с протоколом, составленным по ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних).

Суд установил, что по вине Дмитревской в марте нынешнего года кинотеатром были показаны "взрослые сцены" с маркировкой не "18+", а "16+".

Гендиректору вынесли предупреждение. На момент проведения заседания нарушения были устранены.

Сам онлайн-кинотеатр из-за инцидента ранее оштрафовали на 1 млн рублей.

Фото: ЗАКС.Ру