Полина Костылева рассказала об утреннем визите силовиков

Координатор Петербургского "Голоса"* Полина Костылева (исключена из реестра иноагентов 23 августа 2022 года) рассказала ЗАКС.Ру, что сотрудников правоохранительных органов, которые пришли к ней утром 17 августа с обыском, интересовала лишь ее техника. Никакого процессуального статуса у нее нет. Визит был связан с уголовным делом по статье об организации деятельности нежелательной организации (ч. 3 ст. 284.1 УК РФ) в отношении сопредседателя движения Григория Мельконьянца.

- У людей из "Голоса"* есть разные варианты с обысками. У меня самый лайтовый вариант из возможных. <…> Костылева Полина Владимировна - она координатор "Голоса"*, у нее дома могут находиться сведения относительно Григория Аркадьевича Мельконьянца, поэтому считается целесообразным произвести у нее обыск с изъятием электронных носителей информации. Все. Это буквальный пересказ того, что есть, - рассказала Костылева.

Иначе обстоят дела с кировскими "яблочниками" Денисом Шадриным и Полиной Кусковой, у которых тоже прошли обыски в рамках этого же дела. Им присвоили статус свидетелей.

- У Дениса Шадрина изъяли реально все носители информации, банковские карты, изъяли загранник. У меня даже речи об этом не шло. <…> Мне просто повезло, честно скажу, что это их [петербургских силовиков] не касалось. Все чисто оформили и ушли, - добавила Полина Костылева.

У Костылевой забрали телефон и ноутбук. В качестве понятых оказались ее соседи. На вопросы координатор ответила, ссылаясь на 51-ю статью Конституции. Костылева допускает, что в ходе следствия ее статус может измениться, поскольку "ничего нельзя исключать".

Напомним, 17 августа стало известно, что на сопредседателя движения в защиту прав избирателей "Голос"* Григория Мельконьянца возбудили уголовное дело по статье об организации деятельности иностранной неправительственной организации, признанной в России нежелательной (ч. 3 ст. 284.1 УК). За это предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Утром в квартире Мельконьянца, а также у его 14 соратников в разных регионах. На координатора челябинского "Голоса"* Наталью Гусеву возбудили дело о распространении "фейков" о Вооруженных силах, сообщило "ОВД-Инфо"**. "Голос"* существует с 2000 года, с 2013 - года в качестве общественного движения.

*Минюст внес движение "Голос" в единый реестр иноагентов

**Минюст внес "ОВД-Инфо" в единый реестр иноагентов

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру