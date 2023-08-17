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Муниципал 17:12

Депутату МО "Светлановское" вынесли предупреждение за ошибки в декларации

фото ЗакС политика Депутату МО "Светлановское" вынесли предупреждение за ошибки в декларации

Муниципальный совет МО "Светлановское" на заседании 16 августа рассмотрел обращение губернатора Александра Беглова с требованием применить меры ответственности к самовыдивженцу Дмитрию Шуколюкову из-за нарушений, допущенных в декларации. Депутаты решили ограничиться предупреждением, сообщили ЗАКС.Ру в муниципалитете. 

Нарушения, обнаруженные в сведениях о доходах и имуществе Шуколюкова, оказались несущественными. Мундеп представил совету объяснения. Вопрос рассматривали 12 депутатов. Сам Шуколюков отсутствовал. 

Ранее муниципал рассказывал о своих ошибках в декларации в социальных сетях. Среди них, например, неверное указание остатка на счете в 2019 и 2020 году. Шуколюков указал на 4 и 10 тысяч меньше, чем следовало. В 2021 году он ошибочно завысил доход на 40 тысяч рублей и не указал доход в размере 264,28 рубля, которые пришли в виде процентов по счету. Еще несколько нарушений были связаны с неправильным указанием недвижимости. 

Напомним, в сентябре 2021 года совет Светлановского досрочно прекратил полномочия депутата Юрия Мазурика. Поводом для этого стало обращение губернатора Беглова, в котором упоминались якобы серьезные нарушения в декларации. 

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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