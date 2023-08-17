В Москве арестовали фигуранта дела о взрыве на дагестанской заправке

Суд в Москве поместил под стражу арендатора взорвавшегося в Махачкале склада Эльдара Насрулаева, о чем сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции. Его преследуют по делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей и повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 238 УК). Под арестом он пробудет как минимум до 14 октября.

Склад Насрулаева, где он опасным способом хранил селитру, находился при автосервисе. Начавшийся от взрыва пожар 14 августа перекинулся на близлежащее здание автозаправочной станции.

В результате трагедии погибло 35 человек.

Фото: ЗАКС.Ру