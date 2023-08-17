На Крестовском острове загорелась яхта

На Петровской косе в Петербурге загорелась двухпалубная яхта, о чем 17 августа сообщил региональный главк МЧС.

Площадь судна, полыхающего на берегу Малой Невки, составляет 36 квадратных метров. С огнем борются семь пожарных расчетов и 32 специалиста.

О пострадавших пока ничего не известно.

Издание 78.ru уточняет, что яхта Fairline Squadron 74 арестована в рамках дела о смертельном крушении катера, по которому арестовали двоих человек представителей яхт-клуба на Крестовском острове.

Проверкой инцидента занялась Северо-Западная транспортная прокуратура. По версии силовиков, причиной возгорания могла стать неисправность генератора, передает "Фонтанка".

UPD 19:05 МЧС сообщило о локализации пожара.

Фото: ЗАКС.Ру