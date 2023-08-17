Координатору "Голоса"* Егорову присудили административный арест

Суд в Москве отправил на 15 суток в спецприемник координатора движения "Голос"* Владимира Егорова. Как сообщает "Медиазона"**, его признали виновным в неповиновении полиции (ст. 19.3 КоАП).

В протоколе было указано, что Егоров отталкивал правоохранителей во время следственных действий. Общественник не согласился с доводами силовиков и суда.

Утром 17 августа у Егорова прошел обыск в рамках дела об организации деятельности нежелательной организации (ч. 3 ст. 284.1 УК). Аналогичный обыск прошел у петербурженки Полины Костылевой (исключена из реестра иноагентов 23 августа 2022 года). Одним из фигурантов дела стал сопредседатель "Голоса"* Григорий Мельконьянц.

*Минюст внес движение "Голос" в единый реестр иноагентов

**Минюст внес "Медиазону" в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру