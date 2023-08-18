Собянин сообщил о сбитом дроне над Москвой

Беспилотный летательный аппарат был сбит в ночь на 18 августа силами ПВО и рухнул поблизости от "Москва-Сити", рассказал мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, в результате произошедшего никто не пострадал.

"Сегодня ночью при попытке пролета на Москву силами ПВО был уничтожен беспилотник. Обломки БПЛА упали в зоне "Экспоцентра", значимых разрушений зданию не нанесли", — написал Собянин в своем Telegram-канале.

Факт сбития дрона подтвердили в Министерстве обороны. Там сообщили, что около 04:00 "киевским режимом была предпринята очередная террористическая атака" при помощи беспилотника. Аппарат был сбит благодаря противовоздушной обороне и "упал на нежилое здание в районе Краснопресненской набережной города Москвы".

В связи с атакой дрона ночью временно ограничивались полеты в столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево, а также в Жуковском, сообщили в Росавиации. Сейчас воздушные гавани работают в штатном режиме.

В предыдущий раз о налете беспилотника на столицу сообщалось неделю назад.

Фото: Telegram-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"