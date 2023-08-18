Думский вице-спикер предложил приплачивать россиянам за диспансеризацию

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) обратился к зампреду правительства Татьяне Голиковой с предложением ввести выплаты россиянам за своевременное прохождение диспансеризации, сообщил 18 августа ТАСС. По мысли парламентария, величина поощрения должна составлять 15 тысяч рублей.

"Принятие данной инициативы положительно скажется не только на здоровье россиян, но и принесет пользу работодателям и бюджетам всех уровней", — написал Голиковой парламентарий. Он полагает, что снижение количества хронических заболеваний положительно скажется на работоспособности россиян, что выразится в уменьшении рабочих дней, пропущенных по болезни.

Деньги, по мысли Чернышова, должны перечисляться автоматически после появления отметки о прохождении диспансеризации на портале госуслуг.

Ранее Чернышов был зарегистрирован кандидатом от ЛДПР на выборах мэра Москвы. В последнее время от его имени поступил ряд инициатив, в том числе предложение страховать капремонт на пять лет.

Фото: duma.gov.ru