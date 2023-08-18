Администрация колонии поместила Алексея Москалева в ШИЗО

Приговоренный к заключению за дискредитацию армии (ст. 280.3 УК РФ) житель Тульской области Алексей Москалев был помещен в штрафной изолятор (ШИЗО) на территории исправительной колонии, сообщил 18 августа Telegram-канал "Свободу Маше Москалёвой".

Как рассказали активисты, они попытались передать заказ Москалеву, однако тот не дошел. После этого они позвонили оператору, и тот сообщил им, что "они не могут доставить заказ заключенному, потому что он находится в ШИЗО".

С чем связана отправка заключенного в ШИЗО и как долго она продлится, неизвестно.

Накануне появилась информация о том, что Москалев был доставлен в ИК-6 Новомосковска Тульской области. Согласно приговору, он должен отбыть два года в колонии, также ему запрещено на два года администрировать сайты.

Уголовное дело против Москалева было возбуждено из-за записей в соцсетях, перед этим его штрафовали за дискредитацию армии (ст. 20.3.3 КоАП РФ). Внимание силовиков туляк привлек после того, как его дочь сделала пацифистский рисунок на уроке в школе весной 2022 года.

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