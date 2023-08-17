Алексея Москалева этапировали в тульскую колонию

Осужденный за дискредитацию Вооруженных сил (ст. 280.3 УК РФ) житель Тульской области Алексей Москалев был этапирован в исправительную колонию для отбывания наказания, сообщил 17 августа проект "ОВД-Инфо"*. Информацию об этом правозащитники получили из письма Москалева своему адвокату.

Как рассказал осужденный, его направили в ИК-6 города Новомосковска в Тульской области. В своем письме он спросил о здоровье и делах своей дочери и поинтересовался ее планами перед учебным годом. Также он сообщил, что переживает за всех, кто помогал ему.

В конце марта суд в Тульской области приговорил Москалева к двум годам лишения свободы, признав виновным в повторной дискредитации армии. После этого россиянин попытался бежать, но был обнаружен белорусскими силовиками на квартире в Минске. В июле, при рассмотрении апелляции на приговор, суд ужесточил для него наказание, добавив двухлетний запрет на администрирование сайтов в интернете.

История Москалева получила широкую огласку после того, как его попытались разлучить с дочерью Машей, которую он воспитывал в одиночку. Весной 2022 года девочка сделала пацифистский рисунок в школе, после чего ее семьей заинтересовались власти. На отца ребенка составляли административные протоколы о дискредитации власти (ст. 20.3.3 КоАП РФ) из-за высказываний в соцсетях, а позже завели уголовное дело.

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в единый реестр иноагентов

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