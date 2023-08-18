Петербургских гидов хотят штрафовать за отсутствие аттестации

В Законодательное собрание Петербурга внесли законопроект, согласно которому экскурсоводов, которые работают без разрешения, будут штрафовать. Такую норму предлагают добавить в закон Петербурга об административных правонарушениях. Документ подготовила фракция ЛДПР.

В пояснительной записке лидер фракции ЛДПР, вице-спикер ЗакСа Павел Иткин указал, что законопроект о штрафах для гидов-нарушителей может положительно сказаться на городском бюджете, который может недополучить доходы в виде налогов, а также обезопасит туристов от недобросовестных экскурсоводов.

- Принятие рассматриваемого проекта закона Санкт-Петербурга позволит повысить безопасность пребывания туристов на территории Санкт-Петербурга, ликвидировать "серый" рынок оказания экскурсионных услуг, а также позитивным образом скажется на бюджете Санкт-Петербурга", - говорится в законопроекте.

Так, экскурсоводов и гидов-переводчиков, работающих без аттестацию смогут наказывать предупреждением или штрафом от 1 до 1,5 тысячи рублей. Для должностных лиц штрафы составят от 2 до 3 тысяч рублей, а юридические лица, которые привлекли к работе гида без аттестата экскурсовода, могут быть оштрафованы на сумму от 3 до 5 тысяч рублей.

Более высокие штрафы, согласно документу, предусмотрены для инструкторов-проводников, работающих без аттестации по соответствующим видам и категориям сложности туристских маршрутов. Для них предлагаются штрафы от 2 до 3 тысяч рублей. Для должностных лиц - от 3 до 5 тысяч рублей, а для юрлиц - от 5 до 8 тысяч рублей.

В законопроекте сказано, что фиксировать нарушения будут органы исполнительной власти, действующие в сфере развития туризма и туристской инфраструктуры. Проект закона предполагает, что такие протоколы будут рассматривать мировые суды.

Ранее в Петербурге ввели региональный надзор за работой гидов и экскурсоводов. Чиновники Смольного будут контролировать наличие разрешение на такой вид деятельности. Соответствующий закон был принят парламентом в апреле 2023 года.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру