В Петербурге суд оштрафовал на миллион рублей владельца сервиса "Триколор"

Московский районный суд Петербурга оштрафовал на один миллион рублей НАО "Национальная спутниковая компания", владеющее сервисом "Триколор Кино и ТВ онлайн". Административное дело было возбуждено по статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений в СМИ и интернете (ч. 3 ст. 6.21 КоАП РФ), поведала 18 августа объединенная пресс-служба городских судов.

Причиной для штрафа послужила демонстрация киноленты "Игра с ключами". Фильм с упоминанием ЛГБТ и показом откровенных сцен с участием персонажей одного пола посмотрели за май на 122 устройствах, в конце июня его убрали из выдачи.

Как говорится в протоколе, за содержанием контента "Триколора" следят четыре редактора. С декабря прошлого года они отсмотрели более двух тысяч видеоматериалов, половину из которых отцензурировали. При этом 790 материалов подверглись изменению возрастной маркировки, 184 были навсегда удалены для зрителей, а еще 25 были перезалиты после редактирования.

Днем ранее мировой судья в Петербурге оштрафовал на 200 тысяч рублей шеф-редактора "Национальной спутниковой компании" из-за показа "Игры с ключами".

Фото: ЗАКС.Ру