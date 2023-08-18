Минпросвещения одобрило идею о показе школьникам роликов о СВО

Министерство просвещения поддержало инициативу создания видеороликов для учеников о спецоперации в Донбассе, сообщила 18 августа депутат Яна Лантратова (СРЗП). Идея демонстрирования таких сюжетов школьникам исходила непосредственно от нее.

"Минпросвещения поддержало мою идею о трансляции в школах видеоинтервью школьников с участниками СВО", — написала Лантратова в своем Telegram-канале.

По ее словам, в ведомстве подчеркнули необходимость использования в курсе истории и во внеурочной деятельности и дополнительном образовании "материалов, направленных на формирование чувства патриотизма, любви к своей Родине, гордости за свою страну". Формат диалога школьников с участниками спецоперации может применяться в рамках курса "Разговоры о важном", говорится в ответе министерства на инициативу.

В начале июля предложение Лантратовой поддержали в Минобороны. Депутат считает нужным создать цикл роликов, в которых бойцы будут отвечать на вопросы школьников о целях спецоперации.

Фото: Telegram-канал "Яна Лантратова. Добро"