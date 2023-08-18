Мария Мельникова покинула пост зампреда КИО

Заместитель председателя комитета имущественных отношений Петербурга Мария Мельникова прекратила работу в Смольном. В пресс-службе КИО рассказали ЗАКС.Ру, что чиновница покинула комитет 17 августа.

Мельникова работала в комитете ровно три года - с 17 августа 2020 года. На посту заместителя главы КИО она координировала деятельность нормативно-методического управления и Управления мониторинга, анализа и межведомственного взаимодействия. Также в ее зону ответственности входила координация работы правового управления.

С 1996 по 2012 год Мельникова работала в органах регистрации прав на недвижимое имущество Петербурга и Ленинградской области. До прихода в Смольный чиновница восемь лет проработала в Минюсте. В частности, была советником министра.

Ранее ЗАКС.Ру сообщал о назначении бывшего сотрудника Росреестра на пост заместителя главы комитета по вопросам законности.

Константин Леньков / Фото Нотариальная палата Санкт-Петербурга