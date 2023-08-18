Беглов почтил память бывшего главы МЧС Зиничева

Петербургский губернатор Александр Беглов посетил сквер на улице Гастелло, где установлена стела в память о бывшем главе МЧС Евгении Зиничеве. Глава города возложил к ней цветы. В пятницу 18 августа экс-министру исполнилось бы 57 лет.

"Он посвятил себя беззаветному служению Родине. Героически погиб, спасая жизнь человека. Мы всегда будем его помнить", - такие слова Беглова о покойном приводит пресс-служба Смольного.

Отдельно губернатор подчеркнул, что Зиничев старался помогать Петербургу и развитию спасательной службы города. Сквер в Московском районе носит его имя.

Напомним, бывший чиновник разбился, сорвавшись со скалы в Красноярском крае. Согласно официальной версии, он пытался спасти другого не удержавшегося на ней человека. До министерского поста Зиничев работал в президентской службе безопасности.

фото: gov.spb.ru