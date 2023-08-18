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"Сансара" не смогла выступить на Урале: группа винит в этом коллег из "Чайфа"

фото ЗакС политика "Сансара" не смогла выступить на Урале: группа винит в этом коллег из "Чайфа"

В Екатеринбурге 10 августа не состоялся ранее запланированный концерт рок-группы "Сансара", не поддерживающей проведение военной спецоперации. Выступление должно было пройти в стенах "Ельцин-центра".

Спустя неделю фронтмен коллектива Александр Гагарин рассказал в соцсетях подробности случившегося эксцесса. Он утверждает, что имел место некий донос на "Сансару" и что это дело рук группы "Чайф", активно поддерживающей нынешнюю российскую внешнюю политику.

В объяснении Гагарина говорится, что один из лидеров "Чайфа" Александр Бегунов ранее выступил с резкой критикой "Сансары", участвуя в шоу телеведущего Владимира Соловьева. Музыкант заявлял о необходимости наказать коллег по сцене. После этого Гагарин и участники его группы стали получать угрозы, в том числе в виде телефонных звонков и комментариев от представителей "Лиги безопасного интернета".

Отметим, что с начала спецоперации в России регулярно отменялись концерты артистов, критикующих СВО. Среди них - "Земфира", "Аквариум", ДДТ, "Сплин", "Машина времени", "Ногу свело".

фото: unsplash


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