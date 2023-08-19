Задержанных петербургских активистов оставили на ночь в полиции

Участники одиночных пикетов в Петербурге, проведенных накануне, остались на ночь в отделах полиции.

Активистов, вышедших поддержать Ольгу Смирнову перед ее приговором, будут судить по "митинговой" статье 20.2 КоАП. Об этом сообщает правозащитный проект "ОВД-Инфо"* со ссылкой на адвоката Сергея Подольского.

Некоторых из задержанных лишили свободы без составления протокола более чем на восемь часов.

Накануне стало известно о как минимум трех задержаниях в центре города.

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру