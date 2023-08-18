В центре Петербурга задержали нескольких пикетчиков

Вечером 18 августа петербургские полицейские прервали как минимум три одиночных пикета, задержав их участников. Акции осветил городской портал MR7.

У Гостиного двора был задержан активист Виталий Иоффе, в очередной раз вышедший поддержать свою арестованную единомышленницу Ольгу Смирнову, которая ожидает приговора по делу о "фейках" (ст. 207.3 УК). С тем же плакатом он безнаказанно успел до того постоять на Сенатской площади.

Судьбе Смирновой также посвятили свои уличные акции Татьяна Сичкарева и Екатерина (фамилия неизвестна). Их правоохранители "приняли" у Казанского собора. Своими плакатами активистки также требовали избавить законодательство от уголовных статей, запрещающих публично выступать против спецоперации (ст. 207.3 УК и ст. 280.3 УК). Обе женщины смогли простоять в пикетах почти час.

фото: MR7