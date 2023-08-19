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Новости 12:59

Володин хочет возродить речной транспорт

фото ЗакС политика Володин хочет возродить речной транспорт

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил реализовать в России программу возрождения речного транспорта. В качестве аргумента он указал большую протяженность водных путей: "это преимущество важно использовать".

Еще один немаловажный фактор для единоросса - экономический.

"Километр перевозки на судне на 15% дешевле, чем по железной дороге, и на 25% – чем на автомобиле", - написал он в собственном Telegram-канале.

Для развития водного транспорта Володин обозначил актуальные препятствия. Он констатировал, что в России нет сети речных пассажирских перевозок между городами. Кроме того, средний возраст пассажирских судов приближается к сорока годам.

Депутат пообещал обсудить проблему на ближайшем выездном заседании нижней палаты в понедельник.

фото: Telegram-канал Вячеслава Володина


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