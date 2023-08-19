ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 14:59

В Выборге отмечают день города с группой "СерьГа" в качестве хедлайнера

фото ЗакС политика В Выборге отмечают день города с группой "СерьГа" в качестве хедлайнера

Выборг 19 августа отмечает 730-летие со дня своего основания. Его жителей с праздничной датой поздравил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, считающий город культурной жемчужиной.

"Я желаю всем нам мира и чтобы все ребята выборжане - участники СВО  вернулись домой", - говорится среди прочего, в его обращении опубликованном пресс-службой регионального правительства.

Дрозденко анонсировал ремонт и реставрацию нескольких важных городских объектов. На концерте в честь юбилейной даты для жителей Выборга выступает группа "СерьГа", объявленная одним из хедлайнеров мероприятия.

С начала военной спецоперации "СерьГа" объехала множество российских городов с концертами в ее поддержку.

фото: Эмпатия Манучи / YouTube (скриншот)


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости19 августа
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама