В Выборге отмечают день города с группой "СерьГа" в качестве хедлайнера

Выборг 19 августа отмечает 730-летие со дня своего основания. Его жителей с праздничной датой поздравил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, считающий город культурной жемчужиной.

"Я желаю всем нам мира и чтобы все ребята выборжане - участники СВО вернулись домой", - говорится среди прочего, в его обращении опубликованном пресс-службой регионального правительства.

Дрозденко анонсировал ремонт и реставрацию нескольких важных городских объектов. На концерте в честь юбилейной даты для жителей Выборга выступает группа "СерьГа", объявленная одним из хедлайнеров мероприятия.

С начала военной спецоперации "СерьГа" объехала множество российских городов с концертами в ее поддержку.

фото: Эмпатия Манучи / YouTube (скриншот)