СК проверяет жалобу участницы программы "Ленинградский гектар"

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин во второй раз затребовал результаты проверки, касающейся жалобы участницы региональной программы "Ленинградский гектар".

Суть проблемы состоит в том, что женщина заинтересовалась условиями рассчитанной на фермеров программы и по этой причине продала свое единственное жилье в Петербурге. Получив участок, она столкнулась с отсутствием электричества. Тем не менее, она выполнила условия договора и "реализовала полученную материальную помощь" от государства. Несмотря на достигнутый результат (развитие сельского хозяйства), утверждается, что от заявительницы стали требовать возврата субсидии.

На неделе Бастрыкин уже обращал внимание на проблемы с благоустройством загородных участков Северо-Запада, торопя подчиненных с результатами процессуальных проверок.

Фото: ЗАКС.Ру