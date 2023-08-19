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СК проверяет жалобу участницы программы "Ленинградский гектар"

фото ЗакС политика СК проверяет жалобу участницы программы "Ленинградский гектар"

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин во второй раз затребовал результаты проверки, касающейся жалобы участницы региональной программы "Ленинградский гектар".

Суть проблемы состоит в том, что женщина заинтересовалась условиями рассчитанной на фермеров программы и по этой причине продала свое единственное жилье в Петербурге. Получив участок, она столкнулась с отсутствием электричества. Тем не менее, она выполнила условия договора и "реализовала полученную материальную помощь" от государства. Несмотря на достигнутый результат (развитие сельского хозяйства), утверждается, что от заявительницы стали требовать возврата субсидии.

На неделе Бастрыкин уже обращал внимание на проблемы с благоустройством загородных участков Северо-Запада, торопя подчиненных с результатами процессуальных проверок.

Фото: ЗАКС.Ру


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