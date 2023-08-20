Полиция в Гатчине задержала омича за нападение на сходку фурри

Сотрудники полиции задержали в Гатчине 22-летнего уроженца Омска за нападение на представителей субкультуры фурри, рассказали в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Инцидент произошел днем 19 августа на территории Приоратского парка.

По сообщению ведомства, молодой человек метнул страйкбольную гранату в участников встречи, а затем несколько раз выстрелил в них из пневматического пистолета. После задержания у него изъяли пистолет, а также три фрагмента страйкбольной гранаты.

Два человека были вынуждены обратиться за медицинской помощью. В отношении задержанного составлен протокол о мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП РФ), также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как уточнило издание "Фонтанка", нападавший скрывал лицо под балаклавой. Участники сходки задержали его до прибытия полиции и после передали правоохранителям.

Это не первый случай нападения на участников субкультуры за последнее время. В предыдущий раз это произошло в начале августа на территории Удельного парка. В связи с инцидентом был задержан 20-летний петербуржец, позже суд назначил ему запрет определенных действий по делу о хулиганстве.

UPD: В отношении задержанного возбудили уголовное дело о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Наказание по этой статье предполагает, среди прочего, штраф в размере до одного миллиона рублей либо же лишение свободы на срок до семи лет.

Фото: ЗАКС.Ру