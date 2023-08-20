Миронов пообещал добиваться увеличения стипендий до уровня МРОТ

Существующие стипендии для студентов вузов чересчур малы и на них невозможно прожить, считает лидер "Справедливой России — За правду" Сергей Миронов. По мнению политика, размер выплат учащимся следует увеличить до уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ).

"На те две-три тысячи рублей, которые государство ежемесячно платит молодым людям, даже неделю не прожить. Конечно же, стипендия должна быть гораздо больше. Хотя бы один минимальный размер оплаты труда", — написал Миронов в своем Telegram-канале 20 августа.

Справоросс отметил, что во времена СССР на стипендию "можно было жить", благодаря чему студенты на первых курсах только учились, и лишь затем начинали подрабатывать. Сейчас же учащиеся вынуждены искать работу с первого года в вузе, что негативно сказывается на освоении программы, полагает он.

"Выход из этой ситуации видится один: нужно повышать стипендии, и наша партия будет добиваться решения этого вопроса. Очень надеюсь, что в осеннюю сессию депутаты Госдумы поддержат нашу инициативу по данному вопросу", — добавил политик.

Сейчас величина МРОТ составляет 16 242 рубля в месяц. В 2024 году он должен будет увеличиться на три тысячи рублей.

Фото: ЗАКС.Ру