Суд в Бурятии заочно рассмотрит дело журналистки Гармажаповой*

Советский районный суд Улан-Удэ зарегистрировал уголовное дело в отношении Александры Гармажаповой*, журналистки и основательницы фонда "Свободная Бурятия"**, обратила внимание "Медиазона"***. Дело возбуждено по статье о распространении фейков про армию по мотивам политической ненависти (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).

Созданный Гармажаповой* фонд помогает военным из Бурятии расторгать контракты и возвращаться из зоны СВО.

Процесс будет проходить в заочном режиме, поскольку журналистка находится за границей. Дата первого заседания пока не назначена.

В России Гармажапова* находится в федеральном розыске с февраля 2023 года. Какие именно эпизод легли в основу дела против нее, неизвестно.

*Минюст внес Александру Гармажапову в единый реестр иноагентов

**Минюст внес фонд "Свободная Бурятия" в единый реестр иноагентов

***Минюст внес "Медиазону" в единый реестр иноагентов

Фото: Опыт свободы / YouTube (скриншот)