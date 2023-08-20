Генпрокуратура подала иск к миллиардеру Мельниченко о взыскании акций "Сибэко"

Генеральная прокуратура обратилась в Свердловский райсуд Красноярска с иском в отношении предпринимателя Андрея Мельниченко, обратили внимание "Ведомости". Иск зарегистрирован 17 августа. Помимо Мельниченко, ответчиками по нему указаны "Кузбассэнерго" и АО "Хакасская сервисно-ремонтная компания" (ХСРК).

В качестве истца выступает неназванный заместитель генпрокурора. Ведомство намерено взыскать в пользу государства акции компании "Сибэко", купленной Мельниченко в 2018 году у структур экс-министра открытого правительства Михаила Абызова за 32,51 миллиарда рублей. Сделки были проведены через подконтрольные миллиардеру "Кузбассэнерго" и ХСРК, следует из материалов дела. Замгенпрокурора добивается обращения в пользу РФ 3,9 миллиарда обыкновенных бездокументарных именных акций "Сибэко".

Факт получения иска "Ведомостям" подтвердил представитель Мельниченко. По его словам, с бумагами сейчас "работают юристы".

Бывший министр Абызов был задержан в 2019 году, ему инкриминируют крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и легализацию средств, добытых преступным путем (ст. 174.1 УК РФ). В 2020 году суд взыскал с него 32,5 миллиарда рублей по делу о продаже акций "Сибэко". В минувшем апреле московская квартира экс-чиновника была выставлена на торги за 411,56 миллиона рублей.

Фото: ЗАКС.Ру