В Москве на торги выставили квартиру экс-министра Абызова

Квартира бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова в Москве выставлена на аукцион за 411,56 миллиона рублей, сообщил 1 апреля РБК со ссылкой на данные портала "ГИС Торги". Сам экс-чиновник находится в СИЗО по ряду обвинений, включая создание преступного сообщества и ряду экономических статей. Кроме него, фигурантами дела числятся еще 11 человек.

Площадь квартиры в 1-м Обыденском переулке столицы составляет немногим менее 312 квадратных метров. Торги намечены на 19 апреля, они пройдут с повышением с шагом в четыре миллиона рублей.

Абызов был задержан в марте 2019 года по подозрению в хищении четырех миллиардов рублей, спустя почти полтора года СК завершил расследование дела против бывшего министра и других фигурантов. В октябре 2020 года суд взыскал с Абызова 32,5 миллиарда рублей по делу о продаже акций ОАО "СИБЭКО". В сентябре 2021 года с него взыскали 22 миллиона долларов, посчитав их полученными коррупционным путем.

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