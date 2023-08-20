СК обвинил жителя Рязанской области в дискредитации армии из-за комментариев и анекдота

Жителю города Касимова в Рязанской области Василию Большакову предъявлено обвинение в повторной дискредитации армии (ч. 1 ст. 280.3 УК РФ), сообщил проект "ОВД-Инфо"*. Причиной этого послужили публикация анекдота на личной странице россиянина во "ВКонтакте", а также оставленные в соцсети комментарии о спецоперации.

"Постановление о привлечении в качестве обвиняемого 18 августа [подписано] следователем СУ УМВД РФ по Рязанской области", — уточнил РБК адвокат Андрей Курятников.

Первоначально против Большакова были возбуждены два уголовных дела по уголовной статье о дискредитации армии, позже их объединили в одно. Первое из них касалось ухода российских военных из Херсона в ноябре 2022 года. В основу второго дела легли 12 комментариев на тему спецоперации, оставленных во "ВКонтакте". Все они были сделаны в один день 12 сентября 2022 года.

Летом прошлого года Большаков был оштрафован на 30 тысяч рублей за дискредитацию армии (ст. 20.3.3 КоАП РФ). О возбуждении против него уголовного дела за анекдот стало известно в середине минувшего марта.

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру