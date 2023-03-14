РБК: На жителя Рязанской области завели уголовное дело за анекдот

Следственное управление МВД по Рязанской области возбудило уголовное дело о повторной дискредитации армии (ч. 1 ст. 280.3 УК РФ) в отношении местного жителя Василия Большакова, сообщил 14 марта РБК со ссылкой на адвоката Андрея Курятникова. Причиной этого послужила публикация анекдота во "ВКонтакте".

"Василий находится дома в городе Касимове Рязанской области. Действительно, поводом явилась публикация анекдота в "ВК"", — приводит издание слова адвоката.

Сам анекдот был опубликован 9 ноября 2022 года — в день, когда глава Минобороны Сергей Шойгу распорядился отвести российские войска на левый берег Днепра в Херсонской области. В июне прошлого года Большаков был оштрафован на 30 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил (ст. 20.3.3 КоАП РФ).

Во вторник Госдума приняла в третьем чтении закон об ответственности за распространение фейков обо всех участниках СВО.