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Минобороны сообщило о двух сбитых беспилотниках в Подмосковье

фото ЗакС политика Минобороны сообщило о двух сбитых беспилотниках в Подмосковье

Два беспилотных аппарата были сбиты утром с разницей около полутора часов в небе над Московской областью, сообщили 21 августа в Министерстве обороны. В обоих случаях сработали силы ПВО.

Первый беспилотник был сбит около 06:50 близ населенного пункта Покровское в Рузском районе Подмосковья. Второй дрон уничтожили в Истринском районе области в 08:16.

Из-за попыток атак временно приостанавливали полеты московские аэропорты Домодедово и Внуково. Результатом этого стала, в частности, задержка вылетов в столицу четырех бортов из Пулково, сообщал 78.ru. К настоящему времени ограничения на работу воздушных гаваней сняты.

В предыдущий раз московские аэропорты приостанавливали работу в ночь на воскресенье. В тот раз Минобороны отчиталось об одном беспилотнике, подавленном средствами радиоэлектронной борьбы.

UPD: В целом 45 пассажирских и два грузовых рейса были перенаправлены утром в понедельник на запасные аэропорты  Нижнего  Новгорода, Казани и Петербурга из-за атаки беспилотников, сообщили в Росавиации. В связи с инцидентом временное ограничение полетов вводили в аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковском. Сейчас все воздушные гавани работают в штатном режиме, пассажиров пообещали доставить в аэропорты назначения.

Фото: pixabay


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