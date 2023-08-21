Бурматов пообещал подготовить запрет калечащих операций для животных

В осеннюю сессию депутаты Госдумы займутся проработкой новой версии законопроекта о запрете ряда ветеринарных операций без медицинских показаний, заявил "Парламентской газете" первый зампред парламентского комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Речь идет о таких калечащих операциях, как удаление животным голосовых связок или же обрезание кошкам когтей вместе с первыми фалангами пальцев.

"Надеюсь, что в осеннюю сессию мы выйдем с правительством на текст законопроекта, который бы всех устроил", — высказался Бурматов. Он сослался на большое количество замечаний к редакции проекта, предложенной Мосгордумой, и пообещал "прорабатывать этот вопрос".

Также Бурматов пообещал до сентября направить на отзыв в правительство законопроект об административной ответственности за призывы к расправе над животными и за демонстрацию насилия над ними. Действующая редакция подготовленной инициативы предусматривает введение штрафов в размере до 100 тысяч рублей, но ее еще могут пересмотреть, отметил депутат.

Ранее Бурматов предлагал изымать животных у владельцев за жестокое с ними обращение.

Фото: duma.gov.ru