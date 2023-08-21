Крупник предложил отпускать родителей с работы ради торжественных линеек в школах

Лидер фракции "Единая Россия" в петербургском Заксобрании Павел Крупник предложил разрешить родителям отлучаться с работы ради присутствия на торжественных линейках в школах, сообщил 21 августа RT. Свои соображения депутат изложил в письме на имя главы Минтруда Антона Котякова.

В своем обращении Крупник постулирует важность участия родителей в школьных мероприятиях, особенно в случае, если их дети идут в первый класс. При этом линейки, как правило, проводятся в первой половине дня, то есть в рабочее время. В силу этого многим сотрудникам приходится отпрашиваться у начальства, что не способствует торжественной атмосфере Дня знаний, отмечает депутат.

"Прошу вас рассмотреть возможность определения случаев участия родителей в торжественных школьных линейках, посвященных празднованию Дня знаний (для родителей учеников начальных классов) и последнего звонка в качестве уважительной причины отсутствия на рабочем месте без вычета из заработной платы", — попросил Котякова Крупник.

На прошлой неделе в Смольном состоялось совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба Петербурга. В ходе мероприятия губернатор Александр Беглов распорядился обеспечить безопасность проведения в городе Дня знаний.

Фото: ЗАКС.Ру