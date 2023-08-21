Полиция задержала петербурженку из-за надписи на автомобиле

В Петербурге полиция задержала 20 августа местную жительницу Эльвиру Рямянцеву из-за надписи на автомобиле, сообщил проект "ОВД-Инфо"*. Для петербурженки это уже второй такой случай в 2023 году.

Первое задержание произошло в конце марта, его причиной послужил краткий пацифистский лозунг на автомобиле. В этот раз причиной также послужила надпись на машине, в целом повторяющая предыдущую, но без последних двух букв.

Задержанную доставили в отдел полиции № 46, но позже отпустили под обязательство о явке. По словам Румяневой, силовики сообщили ей о начале проверки против нее по статье о повторной дискредитации армии (ст. 280.3 УК РФ).

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру