Прокуратура хочет взыскать с руководства МО "Ланское" якобы необоснованную премию

Прокуратура Приморского района Петербурга сообщила, что предъявила исковое заявление к главе местной администрации муниципального образования "Ланское". Ведомство хочет вернуть деньги, которые чиновнику выплатили не по целевому назначению.

В бюджете МО на 2021 год установлена статья расходов на содержание местной администрации - по ней глава муниципалитета получил более 23 тысяч рублей в виде премии, рассказали в прокуратуре. Там считают, что деньги выплачены необоснованно:

"Проверка показала, что в рамках целевой статьи "Содержание и обеспечение деятельности Местной администрации" главе муниципального образования необоснованно выплачено денежное содержание в размере более 23 тыс. рублей, что является нецелевым расходованием".

Имена глав администрации и муниципалитета прокуратура не называет. С января 2021 года местной администрацией руководит Сергей Черкасов. Главой совета после выборов 2019 года вновь стал Артем Дорожков.

Напомним, ранее Контрольно-счетная палата Петербурга рассказала об итогах проверки ряда муниципалитетов. В МО "Ланское" КСП нашла 170 нарушений бюджетно-финансового законодательства.

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру