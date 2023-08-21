НБКИ сообщило об уменьшении выдачи микрозаймов в России

Выдача микрозаймов в России по итогам июля вновь снизилась, сообщили 21 августа в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). Речь идет о так называемых "займах до зарплаты" величиной не более 30 тысяч рублей.

В минувшем июле россияне взяли 2,86 миллиона микрозаймов, отметили в НБКИ. Это на 2,8 % меньше значения предыдущего месяца, когда микрофинансовые институты выдали гражданам 2,95 миллиона займов. При этом выдача таких кредитов сокращается второй месяц подряд после пика, зафиксированного в мае — тогда было выдано 3,03 миллиона займов.

В то же время относительно июля 2022 года количество выданных в прошлом месяце микрозаймов увеличилось. Годом ранее россияне получили 2,76 миллиона таких кредитов. "Данный рост объясняется некоторым сокращением выдачи микрозаймов в первой половине прошлого года", — отметили в НБКИ.

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