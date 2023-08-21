Все младшеклассники будут обеспечены горячей пищей, заявила Голикова

В новом учебном году все ученики начальных классов в России будут обеспечены горячим питанием в школах, пообещала 21 августа вице-премьер Татьяна Голикова. Заявление прозвучало на оперативном совещании в правительстве.

"С 1 сентября 2023 года будет обеспечен стопроцентный охват учеников начальных классов государственных и муниципальных школ горячим питанием, а это около 7,7 миллиона наших ребят", — приводит слова Голиковой пресс-служба кабмина.

Вице-премьер отметила, что за последние три года в семь раз уменьшилось количество школ с нарушениями качества и безопасности поставляемых продуктов. Также, по ее словам, в три раза сократилось количество случаев нарушения требований, предъявляемых к сбалансированности и соблюдению принципов здорового питания.

"Объем не съедаемой детьми пищи сократился с 50 до 6 %, что является показателем улучшения качества горячего питания в школах", — высказалась Голикова.

Ранее петербургский депутат Павел Крупник обратился в Минтруд с предложением разрешить родителям отлучаться с работы для посещения торжественных линеек в школах.

Фото: Telegram-канал "Правительство России"