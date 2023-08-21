ЛДПР внесла законопроект об увеличении стипендий

Депутаты фракции ЛДПР в Госдуме и сенатор Елена Афанасьева внесли 21 августа на рассмотрение парламентариев законопроект об увеличение размера студенческой стипендии до уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ). Документ доступен для ознакомления в думской электронной базе.

Авторы предлагают внести поправки в законы "Об образовании в Российской Федерации" и "О минимальном размере оплаты труда", установив, что размер стипендии не может быть ниже уровня МРОТ.

По мнению депутатов, величина существующих в России стипендий не позволяет студентам нормально учиться. "На такую стипендию невозможно прожить, поэтому согласно данным Высшей школы экономики более половины студентов так или иначе совмещает учебу и работу. Это отнимает время от занятий, а порой заставляет перспективного студента бросить вуз или уйти в академический отпуск, что сказывается на качестве образования", — полагают они.

В настоящий момент величина МРОТ составляет в России 16 242 рубля, с 2024 года этот показатель должен будет увеличиться до 19 242 рубля.

Ранее о необходимости увеличения стипендий до уровня МРОТ заявил лидер "Справедливой России — За правду" Сергей Миронов.

Фото: ЗАКС.Ру