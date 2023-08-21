Петербургские антимонопольщики сочли "Яндекс" нарушителем закона о рекламе

Компания "Яндекс" нарушила требования закона "О рекламе", полагают в петербургском управлении Федеральной антимонопольной службы. К такому выводу сотрудники ведомства пришли по результатам ранее заведенного дела о ненадлежащей рекламе биологически активных добавок (ст. 14.3 КоАП РФ).

Согласно законодательству, реклама БАДов должна сопровождаться уведомлением о том, что они не являются лекарственными средствами. Между тем, в сервисе "Яндекс.Директ" указания на это отсутствовали, заявили в УФАС.

"Согласно правилам, "Яндекс" обязался самостоятельно включать в рекламные публикации предупреждение. Между тем такое предупреждение в рекламе отсутствовало", — утверждают антимонопольщики.

В результате реклама была признана ненадлежащей, в связи с чем компании грозит штраф. В соответствии с Кодексом об административных правонарушениях, величина взыскания для юридических лиц колеблется в промежутке от 200 тысяч до 500 тысяч рублей.

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