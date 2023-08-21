Петербург передаст мариупольским первоклашкам рюкзаки со школьными принадлежностями

В петербургском детском лагере "Дружных" завершается пятая по счету в этом сезоне смена для отдыхающих из Мариуполя, сообщил 21 августа губернатор Александр Беглов. Всего за лето здесь отдохнули почти две тысячи детей из донбасского города.

Как рассказал градоначальник, перед завершением смены он посетил лагерь, где встретился с детьми. Последние рассказали ему о самых запомнившихся событиях в Петербурге. В их числе оказались постановка театра эстрады имени Аркадия Райкина, мотофестиваль, поездка на интерактивную площадку городского метрополитена и визит шестикратной олимпийской чемпионки, депутата петербургского ЗакСа Любови Егоровой ("Единая Россия").

"Почти две тысячи школьников из Мариуполя набрались в Петербурге сил перед учебным годом. А мы подготовили для всех первоклашек из города-побратима подарки — рюкзаки со школьными принадлежностями", — подвел итоги Беглов.

Ранее стало известно о появлении странички Беглова на "Одноклассниках".

Фото: Telegram-канал Александра Беглова