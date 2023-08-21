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Новости 15:17

В Петербурге не оказалось пригодных для купания пляжей

фото ЗакС политика В Петербурге не оказалось пригодных для купания пляжей

Петербургское управление Роспотребнадзора вновь не нашло в черте города пригодных для купания пляжей. Из 24 зон у воды забраковали все без исключения.

"Согласно результатам мониторинга девяти водных акваторий качество воды не соответствует требованиям санитарного законодательства на всех 24 пляжах", — уведомили в Роспотребнадзоре.

К полученным выводам сотрудники ведомства пришли по результатам изучения 314 проб, отобранных для проверки на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические загрязнения. Не соответствующими нормативам признаны ряд пляжей на Финском заливе, а также у Безымянного озера и трех Суздальских озер, на Колонистском пруду, на реке Ижоре и ряде иных водных объектов.

Ситуация, когда городские пляжи признаются непригодными для купания, продолжается в Петербурге третью неделю подряд.

Фото: unsplash


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