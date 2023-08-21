ФСБ задержала одного из руководителей Одесской ж/д по делу о диверсии на путях

ФСБ сообщила 21 августа о задержании одного из руководителей Одесской железной дороги по подозрению в организации диверсии (п. "а" ч. 2 ст. 281 УК РФ) в Херсонской области, предает ТАСС. По версии силовиков, украинец может быть причастен к повреждению стрелочных переводов, которое привело к нарушениям в снабжении задействованных в СВО российских войск.

"Задержанный в феврале 2022 года, являясь одним из руководителей Одесской железной дороги, спланировал и организовал повреждение стрелочных переводов железнодорожной станции Херсон, сделав их непригодными для эксплуатации", — говорится в сообщении ФСБ.

Имя задержанного не называется, известно, что он родился в 1961 году. Против него возбуждено уголовное дело о диверсии, максимальное наказание по которому составляет 20 лет лишения свободы.

На прошлой неделе ФСБ отчиталась о пресечении попытки шпионажа в Псковской области.

Фото: ЗАКС.Ру